Ricardo Oliveira marca, mas não impede derrota do Zaragoza O brasileiro Ricardo Oliveira marcou um gol neste domingo, mas não conseguiu evitar a derrota de 3 a 2 do Zaragoza para o Valladolid pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o Zaragoza abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com o atacante brasileiro, que contou com a sorte para marcar, pois a bola desviou em Pedro López e enganou o goleiro Alberto. No entanto, a partir daí quem começou a mandar no confronto foi o Valladolid, que virou ainda na etapa inicial com dois gols de Víctor, aos 28 e aos 31, e um de Álvaro Rubio, aos 33. O segundo gol do Zaragoza saiu apenas no último minuto do tempo regulamentar, com o atacante argentino Diego Milito.