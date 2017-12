Ricardo Oliveira mira oitava final consecutiva do Santos no Paulistão

O centroavante Ricardo Oliveira, 35 anos, sabe que a idade pesa mais a cada nova temporada e por isso trata a preparação no início do ano com atenção especial. Depois de realizar os primeiros treinos, o jogador falou sobre a expectativa para as competições de 2016.

"Estou muito esperançoso de que a gente vai fazer uma grande temporada. O torcedor sabe do que esse time é capaz, tratando-se dos jogadores que temos no elenco. Ninguém deixa de se entregar para honrar esse manto, para essa camisa de tanta história e com triunfos maravilhosos", afirmou ao site oficial do Santos.

Principal artilheiro do País em 2015 com 37 gols, Ricardo Oliveira espera repetir o bom desempenho da última temporada e, por isso, enfatizou a necessidade de uma boa preparação para suportar a "maratona" de jogos que virá pela frente. "Vamos nos preparar forte, pois isso vai nos dar o combustível para toda a temporada. É um trabalho árduo e quando começar a competição é se doar ao máximo para conseguir os objetivos da temporada", disse.

Apesar de ser um dos mais velhos do elenco, Ricardo Oliveira foi um dos jogadores que mais esteve em campo na última temporada. Das 71 partidas que a equipe disputou, ele atuou em 62. Agora, ele espera começar com uma boa campanha no Campeonato Paulista. "O Santos vem chegando há sete anos consecutivos na final e, na maioria das vezes, vencendo. Com certeza, é um objetivo nosso fazer um grande Paulista".