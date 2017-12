Ricardo Oliveira na mira do La Coruña O atacante Ricardo Oliveira pode trocar a Portuguesa pelo Deportivo La Coruña, no segundo semestre. O jogador confirmou que os dirigentes da Lusa já lhe informaram sobre o interesse do clube espanhol e está animado com a possibilidade da transferência. "Para mim, seria muito bom. Não somente pelo aspecto financeiro, mas também porque poderei ganhar mais experiência. E para o clube será vatanjoso, pois entrará um bom dinheiro?, disse ele. O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) da Portuguesa fixou em US$ 8,5 milhões o valor para liberar Ricardo Oliveira. Mas a negociação poderá ser feita por um valor menor, desde que o COF aprove. O atacante tem contrato com o clube até dezembro de 2003. Na quarta-feira, a Portuguesa enfrenta o Criciúma, no Canindé, pela segunda fase da Copa do Brasil. A Lusa perdeu a partida de ida, em Santa Catarina, por 3 a 2. O volante Elson, que sofreu torção no tornozelo na derrota por 4 a 0 para o São Paulo, no domingo, é dúvida.