Ricardo Oliveira não passa no teste Ricardo Oliveira não suportou mais de cinco minutos no teste a que foi submetido na manhã deste sábado, no treino do Santos no CT Rei Pelé. O atacante bateu bola pela primeira vez nos últimos 35 dias e sentiu uma forte dor no joelho lesionado, o direito. "Estou muito triste", lamentou. Agora, vive a expectativa de voltar a campo na manhã de domingo e realizar outro teste, novamente chutando bola. "Se doer, estou fora do jogo da Colômbia", disse, ao lembrar da partida de quarta-feira contra o Independiente Medellín, pela Libertadores. O atacante se contundiu no dia 10 de maio, no jogo contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. A contusão afetou o ligamento do joelho e, desde então, ele realiza um tratamento intensivo. Como nenhum jogador do elenco conseguiu substituí-lo a altura, Ricardo Oliveira tentou apressar a volta para poder jogar a partida decisiva pela semifinal da Libertadores. Mas, segundo o médico Carlos Braga, ?está complicado, acho a situação dele bem difícil". Há uma semana, Ricardo Oliveira voltou a correr, "sempre em linha reta, sem rotação no joelho", como explicou o médico do Santos. Neste sábado, ele começou o trabalho correndo algumas voltas no campo. Na seqüência, ensaiou tabelas e finalizações. Quando o treino passou a ser mais disputado, com choques entre os atletas e divididas, o jogador deixou o gramado em cinco minutos. Conversou com o técnico Emerson Leão e procurou Carlos Braga. Foi direto para o departamento médico. Abatido, Ricardo Oliveira confirmou que a dor o incomodou bastante. "Foi muito forte", revelou. Ciente da falta que faz para equipe, o atacante foi realista. "Assim não dá para jogar." Dessa maneira, ele dificilmente terá condições de entrar em campo na quarta-feira. Além do problema médico, faz mais de um mês que não treina, o que sugere que seu preparo físico está abaixo do restante do grupo. Mas, mesmo que seja vetado, Ricardo Oliveira já disse que se colocará à disposição de Leão para viajar com o grupo. "Se ele quiser, eu vou para a Colômbia. Às vezes, só a presença ajuda", avaliou. Problema - A dor de Ricardo Oliveira não foi a única notícia ruim do dia no Santos. O atacante Robinho foi poupado do treino e pode ficar fora da partida deste domingo, contra o São Caetano, pelo Campeonato Brasileiro.