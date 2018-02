Ricardo Oliveira pode ser a surpresa O técnico Carlos Alberto Parreira não confirma, mas é possível que entre com uma surpresa na partida desta noite (21h45) contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador prepara a entrada de Ricardo Oliveira no time. O ex-santista, hoje no Bétis, da Espanha, faria companhia a Ronaldo no ataque. Com isso, Juninho Pernambucano deixaria o time. Segundo se comentou pela manhã na concentração do time em Montevidéu, Parreira já estava decidido a fazer a alteração, mas foi surpreendido pelo vazamento da informação. O técnico acha que diante disso a surpresa desapereceu. Outra opção do técnico seria a entrada de Robinho no lugar de Juninho. Como o Uruguai precisa vencer, deverá atuar no ataque,pressionando o Brasil. Assim, Robinho seria a principal referência na armação de contra-ataques em velocidade. Esta, no entanto, pode ser a opção para o segundo tempo. O mais provável é que Parreira comece a partida com o mesmo time que iniciou o jogo contra o Peru. Naquela oportunidade, o Brasil jogou com Dida; Cafu, Lúcio, Luisão e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Juninho Pernambucano e Kaká; Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. O Brasil é segundo colocado nas Eliminatórias sul-americanas com 23 pontos, dois a menos que a líder Argentina. O Uruguai é 5º colocado com 15 - um a menos que o Paraguai e um a mais que Chile, Venezuela e Colômbia. Só os quatro primeiros se classificam direto para o Mundial. O quinto colocado disputa uma repescagem.