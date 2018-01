Ricardo Oliveira pretende voltar a jogar já em abril O atacante brasileiro Ricardo Oliveira ainda não desistiu de lutar por uma vaga no grupo da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo, na Alemanha. Pelo menos é o que se pode verificar nas palavras do jogador do Betis, que deu uma entrevista coletiva nesta terça-feira em Sevilha, onde está para realizar exames com os médicos da equipe espanhola. O brasileiro se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo, sofrida em novembro do ano passado, e espera voltar a jogar em abril. "Não quero perder um minuto e já vou treinar logo aqui na Cidade Desportiva do Betis (CT do clube). Quero mostrar que tenho condições de jogar a Copa do Mundo", disse Ricardo Oliveira. Como o Betis contratou outros dois brasileiros para o seu lugar - os atacantes Diego Tardelli (ex-São Paulo) e Robert (ex-PSV Eindhoven) -, Ricardo Oliveira pretende jogar até o Mundial em algum clube do Brasil. São Paulo e Santos são os mais cotados para contratar o jogador por empréstimo, que tem compromisso com o time espanhol até 2009.