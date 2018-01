Ricardo Oliveira priorizou Copa do Rei O atacante brasileiro Ricardo Oliveira, do Real Bétis, disse nesta sexta-feira que durante esta semana pensou "mais na final da Copa do Rei", que será disputada neste sábado, contra o Osasuna, que na partida que a seleção brasileira perdeu para Argentina por 3-1. "A verdade é que, uma vez acertado com o técnico que não jogaria, eu estava com a cabeça mais voltada para a final da Copa com o Bétis", afirmou o jogador brasileiro em Madri, onde se uniu ao resto da delegação do Bétis na concentração. Sobre sua participação na final, Ricardo Oliveira disse que chegou "menos cansado" do que pensava e garantiu: "Poderei jogar sem qualquer problema". O atacante afirmou que "seria o máximo" que o Bétis conquistasse a Copa com um gol seu, mas afirmou: "O importante é que a equipe ganhe, independente de quem marcar".