Ricardo Oliveira promete gols ao Valencia Com a contratação do atacante brasileiro Ricardo Oliveira, junto ao Santos, a diretoria e a torcida do Valencia esperam que o jogador seja o camisa 9 que o clube procura há muitos anos. A última tentativa de encontrar um goleador foi com Ballesta, na temporada passada, mas o jogador fracassou como tantos outros. "Para mim será um desafio jogar no Valencia e pretendo corresponder às expectativas marcando muitos gols?, disse o atacante, que assinou contrato por cinco temporadas. O jogador brasileiro foi apresentado à imprensa na concentração do time, em Mestalla, junto com o uruguaio Fabián Canobbio. Ricardo Oliveira também já treinou hoje pela primeira vez em seu novo clube. Os dirigentes do Valencia não divulgaram o valor que pagaram pelo jogador, que estava no Santos, mas ainda tem pendências jurídicas com a Portuguesa.