Ricardo Oliveira: quatro meses fora Pelo menos nos próximos quatro meses o Brasil terá mais uma novela para acompanhar: o drama da recuperação do atacante Ricardo Oliveira, até ontem nome certo entre os relacionados do técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, para a Copa do Mundo da Alemanha. O atleta sofreu uma contusão grave no joelho direito. E na luta para estar liberado a tempo de ser relacionado na lista final, a primeira providência dos médicos do Bétis foi a de imobilizar a perna de Oliveira por, no mínimo, 45 dias. A contusão do atacante do Bétis ocorreu durante a vitória sobre o Chelsea, por 1 a 0, pela Liga dos Campeões, no Estádio Manuel Ruiz de Lopera, em Sevilla. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Oliveira disputou a bola com o zagueiro português Ricardo Carvalho e sofreu uma fratura na rótula e ruptura em vários ligamentos do joelho, provocados pela queda. Mas, o diagnóstico ainda não é preciso, porque os médicos vão esperar o joelho do atleta desinchar para realizar um exame mais detalhado. ?Agora é ter paciência porque vou colocar o gesso e ficar um mês e meio com ele. Depois que tirá-lo vou ver se afetou algum ligamento ou se houve coisa mais grave?, disse Oliveira, em entrevista por telefone à TV Bandeirantes. ?A previsão é de que fique quatro meses me recuperando até voltar a tocar na bola. Foi uma contusão feia, porque como apoiei o pé no chão, senti dar um tranco no joelho.? Esta não será a primeira vez que os torcedores brasileiros acompanharão o desespero de um atleta para ficar curado e poder ir a uma edição da Copa do Mundo. O artilheiro Romário chegou a ir à França, em 1998, mas foi cortado durante a competição. Em 2002, o meia Rivaldo e o atacante Ronaldo tiveram sucesso, conseguiram superar problemas médicos e voltaram do Japão com o pentacampeonato. O médico da seleção, José Luiz Runco, que recuperou Rivaldo e auxiliou no tratamento de Ronaldo, se mostrou otimista quanto à recuperação de Oliveira para a Copa do Mundo. Ressaltou, porém, que tudo depende dos resultados do exame que o atleta realizará. ?Vamos aguardar um comunicado do atleta ou do clube?, disse o médico da seleção, ressaltando que quer ver os resultados dos exames para fazer um diagnóstico adequado. ?Evidentemente que toda lesão envolvendo ligamento com fratura tem que ser tratada com carinho. Isso, leva tempo, mas nada que impeça ele de voltar a jogar futebol ou ser convocado para a seleção brasileira.? A comissão técnica da seleção vai confirmar nesta quinta-feira a desconvocação de Oliveira e decidir se chamará um novo atleta para a disputa dos amistosos contra o Emirados Árabes, dia 12, e o Kwait All Star, dia 15, no Oriente Médico. Por causa da dificuldade de chamar um jogador que atua por clube estrangeiro ? já que o prazo de convocação expirou ? ou mesmo de equipes brasileiras ? em fase final de disputa do Campeonato Brasileiro ? existe a possibilidade de ninguém ser relacionado para a vaga.