Ricardo Oliveira quer voltar a marcar gols Ricardo Oliveira não marca um gol há 63 dias. A última vez que o artilheiro da Libertadores, com nove gols, ao lado de Delgado, do Boca Juniors, conseguiu mandar às redes adversárias foi contra o Nacional, do Uruguai, na Vila Belmiro, pela competição sul-americana. Deve-se levar em conta o fato de o jogador ter se machucado e ficado ausente em várias partidas do Santos. ?Mas às vezes, as coisas não acontecem como a gente espera", reconhece. ?Eu quero fazer gols, me sinto bem fazendo gols", prosseguiu Ricardo Oliveira, que enfrenta o Corinthians pela primeira vez com a camisa do Santos. ?O torcedor me cobra a falta de gols.? Ricardo Oliveira lembrou que em três oportunidades contra o Corinthians, defendendo a Portuguesa, marcou dois gols. ?O que é um bom desempenho?, afirmou o atacante, que despertou interesse do La Coruña, da Espanha. Jerri - O meia faz sua estréia em clássicos. ?É um jogo como outro qualquer, não deixo a ansiedade me dominar", disse Jerri, que lembrou do período de adaptação sob o comando do técnico Emerson Leão. ?Procuro aproveitar o que ele conversou comigo, quero me firmar no Santos." Ele ouve conselhos dos mais experientes, entre eles, Fabiano e Ricardo Oliveira, mas diz que não quer ficar pensando no Corinthians. ?É capaz de me tirar a concentração.?