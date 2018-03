Ricardo Oliveira quer voltar logo Já não há mais dúvida: o centroavante Ricardo Oliveira não precisará passar por cirurgia e o tratamento de seu joelho direito será clínico, conforme informou nesta segunda-feira o médico Carlos Braga. O jogador só deverá voltar a treinar com bola dentro de quatro a seis semanas. "Eu estava preocupado, mas depois do exame fiquei mais tranqüilo já que não precisarei fazer cirurgia", disse o jogador, depois de saber o resultado. Ele espera voltar antes do prazo previsto pelos médicos. "Nunca fiquei tanto tempo afastado e agora é fazer esse tratamento intensivo para que possa voltar o mais rápido possível para ajudar os companheiros a alcançar o objetivo que o grupo tem". Ricardo Oliveira contou que a contusão ocorreu numa disputa de bola pelo alto. "Fui deslocado e cai, sentindo um impacto muito forte na perna direita, que bateu com o lado de fora e, conforme bateu, senti um tranco do lado de dentro e já coloquei a mão no joelho, sentindo dor". Atendido fora de campo, achou que dava para voltar. "Não dei um pique mais forte e, ao tentar senti muita dor no joelho e vi que não dava, pois não conseguia suportar o peso do corpo". O centroavante conta que saiu chorando de campo, preocupado com uma possível cirurgia. "Felizmente, depois do exame fique mais tranqüilo, pois não será a cirurgia não será necessária". O médico Carlos Braga confirmou o tratamento clínico para o centroavante, que sofreu leão no ligamento colateral medial do joelho direito, revelando que na primeira semana será feito um trabalho para tirar a dor do atleta e, paralelamente ao tratamento médico, haverá sessões de fisioterapia para fortalecimento muscular. "Espero que dentro de quatro semanas ele esteja treinando com bola", comentou Braga. SUBSTITUTO - A especulação no CT Rei Pelé era grande quanto ao substituto de Ricardo Oliveira. Uma hipótese é o técnico Emerson Leão avançar mais Nenê, uma alternativa que até poucos dias atrás não era de seu agrado. Nesse caso, Reginaldo Araújo voltaria à lateral-direita, Robinho passaria a atuar pelo lado esquerdo, seu preferido, e Elano seria deslocado para a meia. Outra opção seria a escalação de William ou Douglas, que não têm correspondido às expectativas do treinador. Essa definição deve começar a ocorrer ainda nesta terça-feira, quando Leão vai começar a montar o time para o jogo de sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul. A possibilidade de contratação de um substituto para Ricardo Oliveira não está nos planos dos dirigentes, apesar do pedido que Leão vem fazendo desde o início do campeonato. Como não há mais tempo para a inscrição para a Libertadores da América, os dirigentes acham que dá para administrar o Brasileiro com o elenco atual, enquanto o centroavante estiver em tratamento.