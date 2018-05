Ricardo Oliveira reclama do calor em jogo às 11h: 'Desumano'

Herói da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Ituano, neste sábado, ao marcar um gol de pênalti aos 51 minutos do segundo tempo, o atacante Ricardo Oliveira reclamou da decisão da diretoria de marcar o jogo para 11h. A partida estava agendada para quarta-feira, às 19h30, mas foi antecipada a pedido do Santos.

"É desumano jogar futebol num horário desses, com o sol do meio-dia na cabeça. O torcedor quer ver espetáculo, um jogo bonito, mas não dá", disse Ricardo Oliveira.

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, esperava lotar a Vila Belmiro com a mudança da data do jogo. A expectativa era que os turistas que fossem a Santos para o feriado do Carnaval comparecessem em bom número na Vila. O público, no entanto, foi pequeno: 5.501 pagantes. A renda também foi decepcionante: R$ 215.590,00.

Segundo o técnico Dorival Junior, o Santos solicitou a mudança da data do jogo à Federação Paulista de Futebol porque, na madrugada de segunda-feira, jogadores e integrantes da comissão técnica vão participar do desfile da Grande Rio, no Rio de Janeiro, em homenagem à cidade do Santos.