Ricardo Oliveira será operado no Brasil O atacante Ricardo Oliveira - que sofreu uma contusão grave no joelho direito e ficará aproximadamente seis afastado dos gramados - deverá ser operado no Brasil. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo próprio jogador do Bétis, da Espanha, em entrevista à Rádio Jovem Pan, de São Paulo. ?Será importante parta mim, neste momento, ficar perto da minha mãe, dos meus irmãos. Por isso, pedi aos dirigentes (do Bétis) que seja operado no Brasil?, disse o atacante. Ricardo se machucou no dia 1º de novembro, na partida contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões da Europa. Como o tempo de recuperação gira em torno de seis meses, o jogador está fora da Copa do Mundo de 2006. Ele vinha sendo convocado sistematicamente por Carlos Alberto Parreira e era nome forte para o Mundial da Alemanha. O atacante foi submetido na terça-feira a um exame de ressonância magnética e ficou constatado rompimento do ligamento cruzado anterior. O ligamento externo também sofreu danos. A cirurgia ainda não está marcada. Ricardo Oliveira integrou a Seleção Brasileira que conquistou a Copa América, no Peru, em 2004 e a Copa das Confederações, na Alemanha, este ano.