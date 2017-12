Ricardo Oliveira sofre lesão grave O brasileiro Ricardo Oliveira sofreu uma grave lesão durante a vitória de seu time, o Betis, sobre o Chelsea, nesta terça-feira, em Sevilha, pela Liga dos Campeões da Europa. Ainda no primeiro tempo do jogo, o atacante se machucou e pode ter rompido os ligamentos do joelho direito. Chorando muito na maca, Ricardo Oliveira deixou o gramado e será submetido a exames, nesta quarta, para saber a real gravidade da contusão. ?A lesão de Oliveira nos apresenta uma situação limite?, disse o treinador do Betis, Serra Ferrer, logo após a partida. Já é especulado que um novo centroavante seja contratado para o lugar do brasileiro, que deverá, inclusive, ficar de fora dos dois amistosos da seleção brasileira no Oriente Médio - dia 12, contra Emirados Árabes Unidos, e dia 15, contra um selecionado do Kuwait. A rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões classificou os primeiros times para as oitavas-de-final da competição: Real Madrid e Lyon.