Ricardo Oliveira sonha com a artilharia Um jogador motivado e com bastante disposição. Assim está o atacante Ricardo Oliveira, que neste sábado, contra o Fluminense, prerende aumentar a sua fama de artilheiro. Ricardo Oliveira ficou várias partidas sem marcar gols, até quarta-feira passada, quando quebrou o jejum contra a Ponte Preta. "Foi a pior fase da minha vida", disse. E Ricardo Oliveira sonha alto. Quer tirar o atraso e chegar a artilharia deste Campeonato Brasileiro, mesmo com uma incrível diferença nos números. O santista marcou somente dois gols até o momento, enquanto Deivid, do Cruzeiro, e Luiz Fabiano, do São Paulo, estão com 15. Sobre a partida deste sábado, Ricardo Oliveira acredita em um bom resultado. "O Fluminense está sob pressão, e nós temos de deixar o time deles nervoso". Do outro lado do campo, Júlio Sérgio sonha em evitar gols. Ele substitui o titular Fábio Costa e pretende permanecer na equipe. "Espero jogar bem, discreto como sempre fui, e continuar no tima". O jovem Daniel, 21 anos, ganha outra chance. Leão optou por dois volantes de marcação, ele e Alexandre, o que libera os laterais ao ataque e deixa Renato mais à frente. Daniel mostrava-se especialmente satisfeito, pois ao ser escolhido acredita que ganhou mais pontos com Leão. "O professor confia em mim".