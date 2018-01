Ricardo Oliveira sonha com gols e título O centroavante Ricardo Oliveira treinou apenas um tempo no coletivo desta segunda-feira à tarde, mas não preocupou a quem assistia, e está confirmado para o primeiro jogo da decisão da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors. Afinal, ele ficara 38 dias afastado dos campos por contusão no joelho, retornou na quarta-feira na partida contra o Independiente e atuou os 90 minutos sem problemas. Nesta segunda-feira, bem melhor, ele era um dos jogadores mais animados do grupo e não escondia seus dois objetivos imediatos. "Primeiro, quero ser campeão da Libertadores, depois, ser o artilheiro". Para receber a faixa, precisa disputar ainda duas partidas contra o Boca Juniors e para ficar com a artilharia não precisa de muita coisa: mesmo afastado das três últimas partidas, marcou nove gols e é o artilheiro isolado da competição, seguido pelo argentino Schelotto, com seis. Assim, ele está bem próximo de um sonho que nunca escondeu de ninguém e que foi o argumento definitivo para assinar o contrato com o Santos, o de disputar a Libertadores da América pela primeira vez. Com a contusão, ele chegou a ver o sonho se desfazer, mas o time conseguiu chegar à final e ele voltou a atuar. Para quarta-feira, espera estar bem melhor do que na última partida. "O jogo dá essa condição de adquirir o ritmo", disse ele, ansioso por fazer o que não conseguiu contra o Independiente: o gol. "Tive oportunidades, mas não consegui e agora pretendo voltar a fazer meus gols, porque a vontade é muito grande". Segundo ele, o Boca Juniors, é um time que marca muito bem. "Por isso, é preciso que a gente se movimente bastante para criar os espaços e as oportunidades de gol". Para ele, o bom resultado é a vitória. "Não vamos para lá pensando em empatar, pois sempre jogamos para vencer; sabemos que temos condições, mas conhecemos também as dificuldades". Com a volta de Ricardo Oliveira, Robinho acha que a defesa argentina terá de se dividir. "Com ele em campo, a marcação não fica muito em cima de mim e tudo o que pretendo é que me deixem um pouco livre para jogar", disse Robinho, que considera o colega "referência no ataque?.