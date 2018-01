'Ricardo Oliveira tem crédito', diz Lucas Lima após pênalti perdido

O atacante Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro com dez tentos, está com dificuldades para continuar fazendo gols nos últimos jogos. Depois de perder um pênalti na vitória contra o Vasco (defesa de Martin Silva), o atacante desperdiçou outra cobrança no empate por 0 a 0 contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, neste sábado. Ele cobrou da mesma maneira, rasteiro, no canto direito, e o goleiro Weverton fez boa defesa. No segundo tempo, ele perdeu outra chance clara, com distância de três metros do gol, mas chutou no travessão.

"Fizemos de tudo. Trabalhamos bastante e criamos chances para matar o jogo, mas não conseguimos. Perdemos duas chances que normalmente a gente não perde, mas isso é o futebol. Vamos continuar trabalhando", afirmou o atacante após o empate.

Os companheiros afirmam que Ricardo Oliveira tem crédito. O atacante foi craque, destaque e artilheiro do Campeonato Paulista e lidera a artilharia do Brasileirão. "Ele tem crédito demais. É o nosso artilheiro", disse o meia Lucas Lima. "É sempre difícil jogar na Arena da Baixada. Podemos considerar que foi um bom resultado. Estamos no caminho certo", completou.