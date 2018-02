Ricardo Oliveira tira Getafe da ponta Surpresa do Campeonato Espanhol, o Getafe precisava de uma vitória sobre o Betis neste domingo para ratificar seu domínio na competição. Mas perdeu por 1 a 0, graças a um gol do brasileiro Ricardo Oliveira, e ficou com 14 pontos, um atrás do Real Madrid, o novo líder. O único gol do jogo saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Ricardo Oliveira converteu pênalti que ele mesmo sofreu. Foi o suficiente para garantir a vitória e levar o Betis aos nove pontos na classificação. O Celta, de Fernando Baiano, também poderia assumir a liderança caso vencesse o Osasuña. Mas perdeu por 2 a 0 e caiu para o terceiro lugar, com 13 pontos. Confira outros resultados deste domingo: Mallorca 0 x 0 Racing Santander, Zaragoza 0 x 1 Real Sociedad, Valencia 2 x 1 Malaga e Espanyol 0 x 2 Cadiz.