Ricardo Oliveira treina e Léo renova Sem muita pompa, o atacante Ricardo Oliveira foi integrado ao time do Santos na tarde desta sexta-feira em Jarinu. O técnico Leão afirmou que a apresentação formal do jogador, que disputou a última temporada pela Portuguesa, será feita na segunda-feira, junto com a festa de entrega das faixas de campeão brasileiro de 2002. Ricardo Oliveira não participou do treino coletivo comandado por Leão, mas foi apresentado aos novos companheiros, com quem realizou o alongamento. O jogador, segundo o treinador, deve trabalhar separadamente do resto do grupo por não apresentar condições físicas ideais para acompanhar o ritmo do restante da equipe, que dois períodos em Jarinu desde segunda-feira. ?Precisávamos de um atacante e encontramos", disse Leão, sem esconder a satisfação. "Trouxemos um jogador que a imprensa vem elogiando nos últimos dois anos", completou o treinador, que ainda não definiu se o atleta deverá ser relacionado para a partida de estréia no Campeonato Paulista, dia 25, às 16 horas, contra Santo André em Santo André. Segundo Leão, entre as boas qualidades de Ricardo Oliveira estão sua técnica e habilidade. ?É um atacante que não joga fixo e acho que sua técnica aliada aos garotos da frente o time vai melhorar." Na sua chegada, Ricardo Oliveira admitiu que, por sua idade, 22 anos, pode ser considerado mais um "menino da Vila". Segundo o jogador, a possibilidade de realizar o sonho de disputar a Taça Libertadores e conquistar uma vaga na seleção brasileira contaram na sua decisão de trocar de clube. "Além disso tenho grande confiança no presidente (Marcelo Teixeira) e no treinador Leão, que mostraram muito interesse em contar comigo." Sobre sua tumultuada saída da Portuguesa por meio de uma liminar na qual alegou que o vínculo com o clube foi desfeito por falta de pagamento de salários, o jogador está confiante de que não terá problemas futuros. ?Não teria conseguido a liminar se não estivesse com a razão." O diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, explicou que chegou a fazer contato com a Portuguesa depois do Campeonato Brasileiro para contratar o jogador. ?Mas o que eles pediram estava fora da realidade não só do Santos como do futebol brasileiro." O dirigente conta que foi o jogador e seu procurador quem entraram em contato com o clube após a obtenção da liminar. ?Não podíamos ficar de olhos fechados para um talento como o de Ricardo Oliveira." Lopes deu outras boas notícias. Uma delas foi de que o contrato com o lateral Léo foi renovado. O valor da multa recisória, ponto de discórdia no acordo, não foi reduzido, mas houve um compromisso verbal por parte do presidente Marcelo Teixeira de facilitar uma eventual negociação com um clube no exterior no fim do semestre. Além disso o clube também fez contatos com o volante Fabiano, ex-São Paulo e Internacional. Segundo Lopes, se houver redução da proposta salarial, a chance do jogador ser contratado é muito grande. O Santos treina neste sábado e viaja para Ribeirão Preto, onde participa de um amistoso contra o Comercial às 15h30 de domingo. Depois o grupo retorna para Jarinu e viaja para Santos na segunda-feira, onde às 20 horas haverá uma festa para entrega de faixas e medalhas de campeão brasileiro ao time. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o senador Aluísio Mercadante (PT), ambos santistas, devem comparecer, assim como o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira.