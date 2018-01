Ricardo Oliveira treina pela 1ª vez e impressiona Muricy Se a primeira impressão é a que fica, o atacante Ricardo Oliveira deverá ter um bom futuro no São Paulo. Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o jogador participou de seu primeiro treino com bola, na manhã desta terça-feira, no CCT da Barra Funda, e impressionou muito o treinador Muricy Ramalho. Com boa movimentação após ficar cinco meses parado, Ricardo Oliveira ganhou pontos com o técnico são-paulino. "A recuperação dele está excelente e me surpreendeu muito. Fiquei muito animado com o que vi", disse Muricy, mas alertando que o atacante só jogará quando estiver totalmente recuperado. "Ele só irá jogar quando estiver 100%. Vou continuar conversando com as pessoas que estão cuidando dele para saber quando poderei escalá-lo". Muricy Ramalho acredita que Ricardo Oliveira ainda tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo - a chamada final de Carlos Alberto Parreira será no próximo dia 15 e Fred, do Lyon (França), é o favorito para a vaga no ataque da seleção. "A ansiedade para ir à Copa pode atrapalhar sua recuperação, mas ele tem todas as condições para voltar a jogar e ser chamado", contou o treinador. O primeiro treino com bola de Ricardo Oliveira foi realizado apenas com os jogadores reservas, já que Muricy está preocupado com a condição física dos titulares, que só fizeram musculação. Na próxima quinta, o São Paulo jogará contra o Caracas (Venezuela), no Morumbi, na última rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. O time paulista já está classificado e luta com o Chivas Guadalajara (México) pela primeira colocação da chave.