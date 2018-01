Ricardo Oliveira vai ao tribunal O técnico Leão montou a equipe titular do Santos no coletivo desta quinta-feira com apenas dez jogadores. Com isso, ele marcou uma posição: o centroavante é Ricardo Oliveira. O jogador foi dispensado do treino para ir a Brasília com a advogada Gislaine Nunes, que entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para cassar a liminar que determinou a reincorporação do atleta ao time da Portuguesa. Até o final da tarde, o atleta não reunia condições de atuar sábado contra o Santo André, de acordo com documento encaminhado ao clube pela Federação Paulista de Futebol, que não havia reconhecido o registro do profissional no Santos, atendendo decisão judicial. O diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, estava confiante numa decisão do TST favorável a Ricardo Oliveira. ?Foi assim em vários casos, como Rincón, Marcelinho Carioca, Edmundo, Carlos Germano e outros que foram liberados em casos semelhantes." O dirigente entende que a Justiça vá reconhecer que não deve determinar que ?um jogador de futebol tenha de se reapresentar a um clube que estava pagando seus salários". No final da tarde, ele aguardava notícias do atacante, que estava em Brasília acompanhando o andamento do recurso apresentado por sua advogada. Francisco Lopes revelou também que as negociações com Fabiano estão suspensas. ?Ele já havia aceito a proposta do Santos, recuou e, se resolver aceitá-la novamente, é só passar na Vila Belmiro e assinar o contrato." Nesta quinta-feira, dois jogadores do time de juniores se incorparam ao grupo principal: o meia-atacante Jerry e o volante Daniel.