Ricardo Teixeira apoiará futebol na altitude, diz jornal boliviano

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, se comprometeu a apoiar a prática do futebol na altitude como representante da América do Sul, afirmou a edição desta sexta-feira do jornal boliviano La Razón. Segundo a publicação, a afirmação foi feita por Carlos Chávez, presidente da federação boliviana, que teria debatido a questão em duas conversas por telefone com o dirigente. O boliviano afirmou que Ricardo Teixeira reconheceu não ter motivo para criar divisão entre os países sul-americanos, mas que sofre com a pressão dos clubes do Brasil - entre eles o Flamengo, primeiro a reclamar com veemência destas condições. "Ele [Ricardo Teixeira] não pode prejudicar a Conmebol com suas atitudes, pois é a segunda confederação mais importante do mundo", disse Chávez ao citar o congresso que da Fifa, que acontece em 29 e 30 de maio, na cidade australiana de Sydney. O dirigente boliviano esclareceu que a postura de Teixeira não significa seu apoio direto para o fim do veto à altitude. "Ele vai ao congresso representando a América do Sul, e não o Brasil, então deve assumir esta condição", revelou Chávez. MANDO DE CAMPO O estádio Hernando Siles de La Paz, casa dos jogos da seleção boliviana, fica 3.577 metros acima do nível do mar. Por essa razão, um grupo de dirigentes da federação irá ao congresso da Fifa defender o que eles dizem ser o melhor para todo o continente. O objetivo dos dirigentes bolivianos é defender o direito de a seleção jogar em La Paz as partidas contra Chile e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010, em junho. A Fifa anunciou uma série de resoluções para restringir a prática do futebol na altitude - a última delas estabelece uma preparação obrigatória de duas semanas para a realização de partidas em locais acima de 3.000 metros.