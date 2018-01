Ricardo Teixeira defende seleção feminina Eliminada pela Suécia nas quartas-de-final do Mundial dos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina de futebol desembarca nesta sexta-feira no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E com o apoio do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que, em nota publicado no site da entidade, apostou: ?O País será uma potência mundial no futebol feminino?. Depois da boa campanha na primeira fase, quando terminou na liderança de seu grupo, o Brasil perdeu por 2 a 1 nas quartas-de-final. Assim, não conseguiu repetir a campanha do Mundial de 99, também nos Estados Unidos, a melhor de sua história, quando foi terceiro colocado. A participação do Brasil neste Mundial já começou conturbada. Apesar de ser contra, o técnico Paulo Gonçalves foi obrigado pela CBF a convocar a Milene Domingues, esposa de Ronaldo. Mesmo com toda a exposição na mídia que a seleção feminina conseguiu por causa da presença dela, o treinador não a colocou em campo um minuto sequer, em quatro partidas disputadas. A presença de Milene gerou diversas críticas. A atacante Roseli, que tinha participado das outras três edições do Mundial, foi cortada para dar lugar à esposa de Ronaldo. E ficou furiosa. "A Milene não joga bem e não merecia estar no Mundial", atacou. Mas, para o presidente da CBF, tudo isso foi benéfico para o futebol feminino do Brasil. "Muitas vezes as derrotas ensinam mais do que as vitórias", afirmou Ricardo Teixeira no site oficial da entidade. O presidente da CBF só não disse como o futebol feminino brasileiro fará para ser essa potência que ele propaga. Afinal, apenas 40% das jogadoras da seleção têm emprego atualmente. Até a atacante Kátia Cilene, artilheira do Brasil no Mundial (4 gols), não sabe qual será seu futuro. Depois de jogar três anos nos Estados Unidos, ela viu a liga norte-americana encerrar suas atividades neste ano.