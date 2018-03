Ricardo Teixeira é eleito pela 5ª vez O empresário Ricardo Terra Teixeira, 56 anos, foi eleito nesta quarta-feira pela quinta vez consecutiva presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Teixeira recebeu 46 votos, contra apenas um do candidato de oposição, o advogado Carlos Alberto Oliveira, de 61 anos, presidente da Federação de Futebol de Pernambuco. Houve um voto nulo e outro em branco - do presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa. Vasco da Gama e Flamengo não enviaram representantes para a eleição, realizada na manhã de hoje, na sede da CBF, no Rio. Teixeira foi eleito para um novo mandato de 4 anos. Num rápido pronunciamento, Teixeira agradeceu aos votos e disse que a partir de agora, pretende ?unir esforços para colocar o futebol do Brasil em seu devido lugar?. Conformado, o candidato derrotado disse que valeu a pena concorrer, pois desta vez, segundo ele, pelo menos Ricardo Teixeira ?não foi eleito por aclamação?