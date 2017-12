Ricardo Teixeira é operado do coração O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, foi internado às pressas no final da manhã desta sexta-feira em uma clínica no Rio, para uma cirurgia no coração. O dirigente está sendo submetido a uma angioplastia. O cardiologista de Teixeira, Roberto Horcades, explicou que o dirigente tem uma lesão de 90% no terço próximo da coronária direita. O cardiologista informou que Ricardo Teixeira vinha reclamando de fortes dores no braço e foi submetido a um teste de esforço, que apontou problemas coronarianos. "Foi uma grande sorte termos feito um diagnóstico precoce, pois ele estava à beira de um enfarto que poderia ser fatal", disse o médico, em nota oficial distribuída pela assessoria de imprensa da CBF. A princípio, o dirigente deve ficar internado até segunda-feira.