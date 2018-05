Ricardo Teixeira 'lava as mãos' sobre invasão de domingo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, lavou as mãos sobre o incidente ocorrido no último domingo, no estádio Couto Pereira. Após o Coritiba ser rebaixado para a Segunda Divisão, torcedores da equipe transformaram o gramado num campo de batalha.

Ao ser perguntado se a CBF iria punir o Coritiba administrativamente, o dirigente disse que isso era um assunto do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). "[O caso] Já está no STJD e eu não falo sobre alguma coisa que está sub judice", argumentou o dirigente nesta terça-feira, durante o Footecon, fórum esportivo realizado no Rio de Janeiro.

O cartola classificou o incidente como barbaridade e pediu que os torcedores envolvidos sejam punidos, mas não acha que isso tenha manchado o Campeonato Brasileiro.

"Todo mundo viu o rosto e a fisionomia daqueles que agrediram. Têm de ser punidos criminalmente. É um negócio absurdo que não empanou o campeonato, mas empanou o estádio Couto Pereira e o futebol do Paraná", afirmou Teixeira. "A polícia, a Justiça e o Ministério Público do Paraná têm a obrigação de correr atrás dessas pessoas".

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes, cobrou punição rigorosa para esses torcedores.

Dunga pede punição rigorosa para violência no Couto Pereira

Coritiba divulga nota repudiando violência de domingo