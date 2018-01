Ricardo Teixeira: mais 4 anos na CBF O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, voltou atrás em sua decisão e aceitou ser reconduzido ao cargo máximo da entidade por mais quatro anos, após a Assembléia Geral realizada na Granja Comary, nesta sexta-feira em Teresópolis. As eleições presidenciais da CBF estão previstas para o segundo semestre deste ano. De acordo com o presidente da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana, a reeleição de Teixeira é irreversível. ?Apresentamos um documento hoje onde constam as assinaturas de 25 dos 27 presidentes de federações lançando a candidatura de Ricado. Isso independe da vontade dele e ele já aceitou o novo mandato?, disse o dirigente. As entidades que não votaram em Teixeira foram a Paulista e a Pernambucana.