Ricardo Teixeira mentiu, diz CPI O presidente da CPI da CBF/Nike, deputado Aldo Rebelo (PC doB-SP), disse que a comissão já tem pelo menos uma conclusão do depoimento do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. "Ele mentiu", afirmou Rebelo, que está fundamentando sua opinião em investigações da CPI junto a empresas citadas por Teixeira, para justificar os juros do empréstimo que a CBF tomou no Delta Bank. Segundo Ricardo Teixeira, empresas como a NET e Klabin, o Governo do Estado de Minas Gerais a Singer e a RBS teriam tomado dinheiro emprestado a juros semelhantes aos praticados pelo Delta no empréstimo à CBF. No quadro apresentado por Ricardo Teixeira, durante o seu depoimento, na terça-feira (10), ele informou os juros praticados em operações bancárias de oito empresas, de acordo com o Bankers Trust: a NET pagou 36%; a Klabin, 50,56%; o Governo de Minas Gerais, 47,57%; a Singer, 56,22%; a Editora Abril, 51,46%; a RBS, 45,62%; NetSat, 42,30% e a TV Filme pagou 50,36%. Mas Aldo Rebelo informou que a CPI procurou essas oito empresas e "todas afirmaram jamais terem feito empréstimos em dólar com tais juros". Em correspondência à CPI, as Indústrias Klabin informam que "não procede a afirmação de que a Klabin tenha contratado financiamentos em moeda estrangeira, pagando taxas de juros superiores a 50% ao ano". O Governo de Minas Gerais, por sua vez, respondeu à CPI, dizendo que "não contratou nenhum empréstimo externo nos últimos três anos." Já a TV Filme informou que a empresa não contratou empréstimos entre 1998 a 2000. E que a TV Filme "contraiu, sim, em dezembro de 1996, um empréstimo no exterior", pagando "taxas de juros de 12,875%, ao ano".