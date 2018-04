Ricardo Teixeira pede paciência antes de tomar atitude

A CBF vai esperar os laudos do acidente ocorrido domingo na Fonte Nova, em que sete pessoas morreram, para então decidir se tomará alguma medida administrativa contra o clube ou o estádio em que o Bahia manda seus jogos, que pertence ao governo baiano. Por enquanto, a palavra de ordem na entidade é "aguardar". O presidente Ricardo Teixeira se irritou com as perguntas sobre a tragédia, durante encontro que manteve nesta segunda com o prefeito do Rio, Cesar Maia, no Palácio da Cidade. Veja também: Familiares estão consternados com a tragédia na Fonte Nova Ministro defende novo estádio para substituir Fonte Nova Governador tenta minimizar tragédia na Fonte Nova Governador da Bahia desconhecia relatório sobre a Fonte Nova Secretário diz que tem laudo que libera Fonte Nova para 60 mil Torcida vê fim do casamento entre Bahia e Fonte Nova Ministro do Esporte não quer mais jogos na Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova "Situação desagradável, estamos pesarosos pelos resultados, mas, enfim, vamos esperar os levantamentos que estão sendo feitos. Vocês não têm outro assunto? Não querem falar de futebol, não? Tem que ser só do acidente que todo mundo sabe que não teve relatório ainda. Eu não recebi nenhum relatório e não posso adiantar mais do que vocês viram pela televisão." Diante da insistência dos repórteres, na expectativa de obter uma posição mais firme da CBF, Teixeira chegou a ser um pouco ríspido. "Não vou dizer mais sobre o assunto sem ler o relatório. Você conhece o relatório? Nem eu." Ele disse que estava com o prefeito para tratar do amistoso entre a seleção olímpica e o time dos craques do Brasileirão, que será disputado no dia 9 de dezembro, no Engenhão. "Nós não vamos falar de futebol? Nós não vamos falar de futebol? Por favor!", reagiu, por fim, depois da última pergunta sobre a queda de parte do anel superior da arquibancada da Fonte Nova. No fim da tarde, o site da CBF divulgou nota curta em que Teixeira manifesta "condolências aos familiares das vítimas do acidente e deseja o restabelecimento dos torcedores que se encontram internados nos hospitais." O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, foi mais objetivo e prometeu formular uma série de denúncias contra o Bahia. Atencioso, ele disse que o clube pode sofrer várias punições, entre as quais perda do mando de campo de um a dez jogos, multa de até R$ 210 mil e responsabilização de seus dirigentes. Por meio de liminar encaminhada ao presidente do tribunal, Rubens Approbato, o procurador adiantou que o estádio já está interditado, por prazo indeterminado - medida que também foi tomada pelo governo da Bahia. Schmitt ressaltou que o Bahia foi advertido algumas vezes durante o ano por não garantir a segurança do público e dos profissionais envolvidos diretamente com os jogos realizados na Fonte Nova. Citou exemplos de invasão de campo e arremesso de objetos no gramado. "Foi uma tragédia anunciada. Isso não vai ficar impune. Torcedores foram traídos por uma irresponsabilidade e não por uma fatalidade." O acesso do Bahia à Série B, no entanto, não corre risco, já que as eventuais punições que o clube venha a sofrer por causa do acidente não incluem perda de pontos. Portanto, nem a CBF nem o STJD podem tirá-lo da segunda divisão em 2008. O Bahia será denunciado, a princípio, com base nos artigos 211 (sobre infra-estrutura e segurança no estádio) e 213 (que trata de desordens no local do evento) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). As perdas de mando de campo seriam cumpridas no ano que vem, na Copa do Brasil e na Série B.