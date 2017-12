Ricardo Teixeira quer calendário europeu O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira, em São Paulo, que vai lutar para adaptar o calendário do futebol brasileiro ao europeu, em que a temporada tem início em agosto e não em janeiro. De acordo com o dirigente, essa é uma boa forma de evitar que os clubes percam atletas em ocasiões importantes das competições. Neste Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Santos perdeu Robinho no fim do primeiro turno e não foi capaz de manter o bom nível do time. Se o calendário do Brasil for o mesmo do europeu, a tendência é de que os clubes do País sofram menos desfalques durante os campeonatos. O objetivo do presidente da CBF é colocar as mudanças em prática a partir de 2007. Ricardo Teixeira sabe, porém, que vai enfrentar resistência, pois a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Brasileiro, é contra a alteração nas datas. O mesmo ocorre com alguns clubes. ?Vocês já viram mudar alguma coisa no Brasil sem discussão??, perguntou o dirigente.