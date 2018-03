Ricardo Teixeira silencia sobre confusão O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, resolveu não comentar a confusão em que se transformou o futebol brasileiro, depois da ameaça de alguns dirigentes de suspender o campeonato até que sejam revistos determinados pontos do Estatuto do Torcedor. O dirigente esteve na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio, desde o final da tarde e, segundo sua assessoria, deveria divulgar uma nota oficial a respeito do assunto. Teixeira, no entanto, deixou o prédio pouco antes das 21h30 e não deu entrevistas, tampouco distribuiu a nota.