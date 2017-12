Ricardo Teixeira tira licença médica O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, tirou 15 dias de licença médica, por causa de um problema circulatório. O dirigente teve seu problema agravado porque é diabético. Teixeira começou a se sentir mal na madrugada de quinta-feira, logo depois da vitória do Brasil sobre o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Ao desembarcar no Rio, vindo de Porto Alegre, ele chegou a ser internado, mas já teve alta e repousa em sua casa.