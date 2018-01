Ricardo Teixeira toma posse na CBF O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, foi empossado nesta sexta-feira para o quinto mandato à frente da entidade (2004-2008). O evento aconteceu durante a Assembléia Geral, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste. A escolha do local da partida entre Brasil x Argentina, pelas eliminatórias do Mundial 2006, prevista para o dia 2 de junho, será um dos primeiros temas a ser resolvido pelo dirigente. Ricardo Teixeira já havia dado sinais de que Minas Gerais seria o local escolhido e deve se encontrar com o governador Aécio Neves (PSDB-MG) para tratar do assunto nos próximos dias. No entanto, ao chegar hoje à entidade, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, frisou que ainda vai lutar para que o Morumbi seja o palco do confronto. ?Por tradição São Paulo deveria ser o escolhido, pois na última partida vencemos por 3 a 1 e foi a melhor exibição da seleção?, disse. ?Caso não consiga esse jogo, se formos cenário para a disputa de outro confronto, a certeza que dou é que levaremos para o interior paulista?, garantiu.