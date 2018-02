Ricardo Teixeira visita governador de SP nesta quarta O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, tem encontro marcado, às 12 horas desta quarta-feira, com o governador José Serra, no Palácio dos Bandeirantes. Na oportunidade, o dirigente vai indicar a cidade de São Paulo como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, caso o País seja escolhido para organizar o evento. Teixeira também vai anunciar que a Fifa aceitou o pedido do Palmeiras para que o clube seja reconhecido como o primeiro campeão mundial por ter conquistado a Copa Rio, de 1951. A homologação será ainda este ano, em alguma das reuniões pré-marcadas em Zurique. Teixeira é quem teria recebido a informação e repassado para palmeirenses ilustres, como Serra - conselheiro vitalício do Palmeiras - e o deputado federal Aldo Rebello (PC do B-SP). ?Ele (Teixeira) pediu que eles (Serra e Rebello) mantivesse a discrição?, disse um infleunte conselheiro do Palmeiras. ?Só posso dizer que como palmeirense estou torcendo muito para que a Fifa declare o Palmeiras como campeão mundial?, disse Rebello, por intermédio de sua assessoria de imprensa. No Palestra Itália, a diretoria ainda tentava manter equilíbrio. ?Não recebi nenhuma informação. Vou trabalhar o dia todo no clube e viajo com o time para Rio Preto?, afirmou o presidente Affonso Della Monica, que assistir ao jogo do Palmeiras contra o América, na quinta. José Cyrillo Jr., diretor administrativo, entretanto, revelou como será a festa após a homologação. A idéia é trazer o governador Serra, jogadores que participaram da conquista e ídolos de todos os tempos em uma grande festa no Palestra Itália. Apoio Já nesta terça-feira, o mandatário da entidade teve encontros com os governadores do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, e de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. O dirigente foi buscar apoio para a candidatura brasileira para ser sede da Copa do Mundo de 2014. No começo do mês, Teixeira já tinha visitado alguns estados do Nordeste com o mesmo objetivo. Ele teve reuniões com os governadores de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas, apresentando o projeto para o Mundial e já avaliando possíveis sedes caso o Brasil seja o escolhido na disputa com a Colômbia - a Fifa promete definir o vencedor em novembro deste ano.