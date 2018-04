Ricardo Tenório deixa diretoria do Fluminense

"Ele teve a coragem de assumir o cargo de vice-presidente num dos momentos mais difíceis do futebol dentro das minhas duas gestões. Venho a público agradecer toda a ajuda prestada ao clube, principalmente na arrancada final do time que culminou com a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro", afirmou Horcades.

O presidente do Fluminense já definiu que Alcides Antunes será o substituto de Ricardo Tenório. Antunes exerceu a vice-presidência de futebol do clube em 1995, quando a equipe conquistou o título do Campeonato Carioca.