Ricardo Trade vistoria a Arena Corinthians e sai otimista

SÃO PAULO - Horas depois de a Odebrecht fazer a entrega oficial da Arena Corinthians ao clube, o chefe do COL (Comitê Organizador Local) da Copa do Mundo, Ricardo Trade, esteve no estádio. Ele se reuniu com Andrés Sanchez por aproximadamente 20 minutos e depois fez uma vistoria nas instalações. A Arena Corinthians é o estádio mais atrasado do Mundial, e receberá a partida de abertura do torneio após a realização de apenas um evento-teste.

Em nota enviada ao Estado, o COL alegou que a vistoria feita por Trade faz parte da rotina de trabalho do órgão. "O COL acompanha de perto os trabalhos realizados nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Visitas tanto por parte de Ricardo Trade como dos especialistas técnicos que monitoram diariamente o andamento das obras dos estádios ocorrem com frequência", diz o texto.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa de Trade, o chefe do COL gostou do que viu na Arena Corinthians. "O COL está satisfeito com o desenvolvimento dos trabalhos na Arena Corinthians e tem confiança de que clube, construtora e sede cumprirão o cronograma apresentado para que os testes essenciais ao sucesso da operação do palco de abertura do evento sejam realizados." A festa de abertura está marcada para dia 12 de junho, hora antes da partida do Brasil com a Croácia, que começará às 17h.

A partir de agora, a Odebrecht mantém sua equipe por duas semanas e depois começa a desmobilizar o pessoal. Atualmente, 1.500 funcionários trabalham na obra. A Fifa já está em Itaquera também para colocar sua decoração na arena.