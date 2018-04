Richard confirma interesse de clube europeu, mas se diz feliz no Fluminense

O bom desempenho apresentado no Campeonato Carioca repercutiu fora do Brasil, e os primeiros interessados no futebol de Richard começaram a procurar o Fluminense. Nesta terça-feira, o jogador admitiu ter recebido a sondagem de um clube europeu, celebrou, mas garantiu estar feliz no clube tricolor.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Por um lado é bom, fico feliz com o interesse, valoriza meu trabalho. Ainda mais quando penso que há um ano eu pensava em desistir do futebol, e hoje tem esse interesse. Mas estou com a cabeça focada aqui. Meu pensamento não é sair agora. Quero disputar o Brasileiro e ajudar o Fluminense da melhor maneira possível", declarou.

Richard não confirmou, mas o principal interessado em seu futebol seria a Atalanta. Um prêmio para quem estava no desconhecido Atibaia, do interior paulista, até agosto do ano passado.

Em oito meses de Fluminense, Richard conquistou seu espaço, ganhou a titularidade e a confiança do técnico Abel Braga e, no último domingo, marcou seu primeiro gol pelo clube. O volante só lamentou que o feito tenha acontecido em uma derrota do time carioca, para o Corinthians, na estreia do Brasileirão.

"Estou realizando mais um sonho que é marcar meu primeiro gol pelo Fluminense, o segundo profissionalmente. É uma sensação inexplicável o que vivi lá em São Paulo. Infelizmente, saímos com a derrota, mas fiquei feliz pelo gol. Espero dar continuidade, sempre com os pés no chão para ajudar o Fluminense", disse.

Aos 24 anos, Richard é mais um jovem em meio a tantos no elenco tricolor. Mas ele não acredita que esta característica seja ruim para a equipe. "O time é jovem, mas a gente conseguiu mostrar que temos capacidade de surpreender muita gente ainda no Brasileirão", garantiu.