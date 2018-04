Richard Páez alega ambiente ruim para deixar Venezuela

O técnico Richard Páez, da Venezuela, anunciou nesta segunda-feira sua saída do comando da seleção no fim do ano alegando problemas no ambiente em torno da equipe. Páez não compareceu à entrevista coletiva na sede da Federação Venezuelana de Futebol, e depois confirmou que deixará o comando da seleção em 31 de dezembro. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2001, levando a equipe a evoluir muito no cenário do futebol mundial. "Quero manifestar com profunda dor a decisão de deixar o cargo a partir de 31 de dezembro de 2007, mas com firmeza irrevogável", diz Páez na carta. Para o treinador, o atual quinto lugar da Venezuela nas Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010 não é suficiente para acalmar o ambiente da seleção. "Não consegui acabar com a atmosfera inadequada que cerca o ambiente de atuação da seleção, que afeta diretamente nossa responsabilidade profissional para selecionar, dirigir e obter resultados", afirmou Páez, que se reuniu no fim de semana com a comissão técnica para anunciar sua saída. A confusão começou após a vitória de 5 a 3 sobre a Bolívia em San Cristóbal, pelas Eliminatórias. Após a partida, ele foi insultado por torcedores insatisfeitos com a equipe e, em tom enérgico, mandou que eles fossem para casa. Fontes da federação afirmaram que o treinador ficou muito afetado com a repercussão da polêmica na imprensa e, por se considerar sem apoio, resolveu entregar o cargo. Na era Páez, a mais vitoriosa na história do futebol venezuelano, a seleção venceu 11 jogos pelas Eliminatórias. O presidente da Federação Venezuelana pediu paciência e já disse que não quer falar com a imprensa pelo menos até janeiro. Ele afirmou ainda que o substituto do técnico ainda não foi definido. A Venezuela volta a campo para um amistoso em fevereiro de 2008 e outro em março. Pelas Eliminatórias, em junho, enfrenta o Uruguai em Montevidéu e o Chile diante de sua torcida. Páez é o segundo treinador a deixar o cargo durante as Eliminatórias. No último dia 17, o colombiano Luis Fernando Suárez entregou o cargo na seleção do Equador após a equipe ser goleada por 5 a 1 pelo Paraguai, em Assunção, a terceira derrota consecutiva nas Eliminatórias.