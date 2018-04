Richarlyson chora e agradece apoio da torcida do São Paulo

Assim que o árbitro baiano Arilson Bispo da Anunciação apitou o fim do jogo, com mais uma vitória do São Paulo, a sétima consecutiva, os jogadores se reuniram no meio de campo e saudaram a torcida. Agradeceram pelo apoio. Um, em especial, estava mais emocionado: Richarlyson.

Nesta quarta-feira, o polivalente jogou na zaga e foi o melhor da partida. Não só pelo gol marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. Não perdeu um lance lá atrás, orientou e chamou a atenção até mesmo de Rogério Ceni, que trocou uma bola perigosa com André Dias dentro da área.

"Eu sabia que no momento certo a bola iria entrar", disse Richarlyson, que marcou o seu 11.º gol pelo São Paulo em 186 jogos. "Fico emocionado porque tenho minha mãe, meu pai e meu irmão perto de mim. Eles estão juntos comigo num momento como este".

Richarlyson ficou tão emocionado que até chorou. "Depois de uma vitória suada como essa eu fico emocionado. Agradeço a Deus, mas aos meus familiares também. Tenho certeza de que eles vibraram mais do que eu".

Ele teve o nome gritado pela maioria do estádio. Exceto pela organizada que prefere persegui-lo. "Não estou preocupado com os que me perseguem. Tenho de dar satisfação ao Juvenal [Juvêncio, presidente], ao Ricardo Gomes, aos jogadores e à maioria da torcida".