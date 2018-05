Richarlyson cortará madeixas antes de reapresentação

Ameaças de agressão, até de morte por parte de torcedores em comunidades do São Paulo na internet, insatisfação da diretoria... A polêmica com o visual de Richarlyson ao estilo Ronaldinho Gaúcho está perto do fim.

O empresário do jogador, Júlio Fressato, confidenciou que o volante não irá se reapresentar ao técnico Ricardo Gomes, no dia 7 de janeiro, com os cabelos cumpridos. As madeixas que ficaram mais longas por conta de um aplique estão com os dias contados.

"O Richarlyson fez isso porque está de férias, em um momento de descontração. Ele sabe o clube que defende. O que o presidente [Juvenal Juvêncio] permite ou não. Com certeza, ele não voltará aos treinos com este visual", disse o empresário, que não tomará nenhuma atitude por causas das ameaças.

Fressato garantiu que Richarlyson fica no clube tricolor. À reportagem, em novembro, o próprio jogador já havia dito que gostaria de renovar seu contrato, que acaba dia 20 de dezembro de 2010.