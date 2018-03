Richarlyson destaca organização defensiva do São Paulo

O volante Richarlyson, destaque do São Paulo no empate sem gols com o Nacional, pela ida das oitavas da Copa Libertadores, disse que o posicionamento defensivo da equipe em Montevidéu garantiu o bom resultado. Veja também: São Paulo empata com o Nacional-URU pela Copa Libertadores "Foi uma partida muito complicada. Nosso esquema defensivo foi fundamental", afirmou o jogador. "Nos momentos mais complicados tivemos a calma necessária para resolver e, no segundo tempo, dominamos a bola e tivemos as melhores oportunidades para chegar ao gol", completou Richarlyson, que mostrou cautela. "Apesar do bom resultado, sabemos que também será difícil no Morumbi, porque o Nacional tem jogadores que lutam até o fim", afirmou. São Paulo e Nacional voltam a se encontrar na próxima quarta no Morumbi, às 21h50 de Brasília. Uma vitória simples garante os brasileiros nas quartas-de-final.