Richarlyson é suspenso e desfalca o São Paulo

O volante Richarlyson vai desfalcar o São Paulo contra o Sport, domingo, no Estádio do Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi julgado nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e suspenso por duas partidas.

Richarlyson foi expulso na derrota do São Paulo por 3 a 2 para o Botafogo, em partida válida pela 36.ª rodada do Brasileirão, após acertar um chute no atacante Victor Simões. O meio-campista foi denunciado no artigo 250 (ato desleal) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com punição de um a três jogos.

O meio-campista cumpriu suspensão automática contra o Goiás e cumprirá o segundo jogo do gancho diante do Sport. Sem Richarlyson, Ricardo Gomes vai manter o volante Arouca entre os titulares do meio-de-campo do São Paulo após perder a chance de ter todos elenco à disposição para a última rodada do Brasileirão.