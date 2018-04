Richarlyson é vetado e desfalca Atlético-MG no México

Sem o jogador, Junior Cesar será o titular da lateral esquerda. O jogador vinha atuando no Brasileirão do ano passado e no início desta temporada, mas perdeu o lugar na equipe por conta do maior poder de marcação de Richarlyson. A última vez que Junior Cesar atuou foi na semifinal do Mineiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, quando entrou na etapa final.

Richarlyson já vinha apresentando esta alergia antes da decisão do Campeonato Mineiro, no último domingo, contra o Cruzeiro, mas decidiu ir para o jogo mesmo assim. Depois da partida, ele revelou que tomou alguns remédios para poder entrar em campo e que sequer havia conseguido dormir na noite anterior.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni

Laterais: Marcos Rocha (LD), Carlos César (LD), Júnior César (LE)

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva, Gilberto Silva, Rafael Marques

Volantes: Josué, Leandro Donizete, Pierre

Meias: Bernard, Ronaldinho

Atacantes: Diego Tardelli, Jô, Alecsandro, Luan