Richarlyson enaltece concorrência forte no São Paulo

O volante Richarlyson volta a ficar à disposição de Ricardo Gomes para a partida entre São Paulo e Santo André, no domingo. Ele cumpriu suspensão na vitória sobre o Avaí, e diz não ver a hora de voltar ao clube. Afinal, segundo o jogador, a concorrência no clube está forte, e mesmo os atletas considerados titulares podem perder a posição.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Aqui não tem segredo, quem entrar com certeza dará conta do recado. Tenho medo é de sair e não entrar mais", disse Richarlyson, que elogiou o desempenho da equipe vitória sobre o Avaí. "Gostei muito do que o time fez na última rodada, é uma equipe muito equilibrada e jogou com um adversário de muita qualidade", afirmou.

Para o volante, o São Paulo tem mostrado que tem plenas condições de conquistar o sétimo título de sua história, e o quarto consecutivo. "Vejo aqui no São Paulo, acima de tudo, uma vontade imensa de vencer por parte de todos, de mais uma vez chegar ao fim do ano com um balanço positivo", disse.

O São Paulo tem 43 pontos e está na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, com 44. O Internacional, também com 43, leva vantagem sobre o time do Morumbi no número de vitórias.