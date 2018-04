Richarlyson mantém confiança no título no São Paulo O São Paulo não conseguiu o que queria no clássico, mas o discurso dos jogadores se mantém otimista. A missão ainda é tirar os quatro pontos de diferença para o Palmeiras na briga pelo tetracampeonato nacional. "O Palmeiras vai tropeçar. A fala no vestiário foi essa", revelou o volante Richarlyson. "Não conseguimos encostar, mas temos condições de buscar. O campeonato está aberto."