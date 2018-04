Richarlyson pede São Paulo ousado no clássico

O clássico de domingo no Morumbi reunirá as duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras com 19 gols sofridos e o São Paulo com 22. Apesar do bom retrospecto defensivo, Richarlyson aposta em outro fator decisivo. Para o volante, a ousadia pode definir o confronto.

"Em campo, temos que reinventar nosso futebol. Neste jogo, de certa maneira, o grupo tem que ser ousado em alguns momentos, na hora certa, porque isso ganha um jogo", afirmou o jogador, que estreou pelo São Paulo justamente contra o Palmeiras, em agosto de 2005.

Além de cobrar ousadia, o volante pediu atenção à equipe - para ele, os detalhes podem definir o clássico. "Com certeza vamos ter que entrar em campo ligados, concentrados e atentos com e sem a bola. Tem de ficar totalmente focado porque o jogo é recheado de detalhes. Para ter ousadia, não pode vacilar", declarou.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 40 pontos, enquanto o São Paulo é terceiro com 36.