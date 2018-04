Richarlyson promete mais disciplina em campo em 2010

Motivado por assumir uma nova função no time do São Paulo, o volante Richarlyson prometeu ser mais disciplinado em campo na temporada 2010. O jogador admitiu que abusou das faltas em 2009 e não quer repetir os cartões neste ano.

"Tive várias lesões e abusei um pouco nas faltas. Isso atrapalhou um pouco. Já tive uma conversa com o Ricardo e com o Milton. Tenho de ter a paciência dentro de campo para não tomar estes cartões bobos", avaliou o atleta.

A disciplina ganhará relevância neste ano por causa do novo posicionamento do jogador no meio-campo são-paulino. Ele será o único jogador de marcação do setor, que ainda terá Hernanes, Léo Lima e Marcelinho Paraíba.

"Conversei com o Ricardo, será uma nova função. Terei de ajudar muito mais na parte defensiva, cuidar das descidas do Léo e do Hernanes. Não posso deixar espaço na entrada na área", contou o volante.