Richarlyson quer ficar no São Paulo até o final de 2008

Com contrato até julho de 2008, o meia Richarlyson revelou nesta quinta-feira que pretende ficar mais seis meses no São Paulo. O jogador contou que o acerto já está bem adiantado com o presidente Juvenal Juvêncio, apesar do interesse de outros clubes. Veja também: Peter, do Figueirense, está na mira do São Paulo "Tenho como objetivo ficar até o fim de 2008 e ganhar os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes", disse o atleta em entrevista à Rádio Bandeirantes. "Minha preferência é ficar aqui no momento, pois estou numa boa fase." Richarlyson destacou sua evolução tática com os treinamentos impostos pelo técnico Muricy Ramalho ao longo deste ano. "Melhorei cerca de 30% meu posicionamento tático em campo em comparação com 2006. Sei que o treinador confia em meu trabalho." Nesta quinta-feira, os jogadores do São Paulo realizaram um trabalho físico e foram dispensados pela comissão técnica. Eles ganharão três dias de folga antes de iniciarem os preparativos para enfrentar o Botafogo, no próximo dia 25, no Morumbi.