Richarlyson sente dores e vira dúvida no São Paulo

O São Paulo tem um problema de última hora para o clássico deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras (às 16 horas, com transmissão do estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3): o meio-campista Richarlyson.

Ele sentiu dores no tornozelo esquerdo durante o rachão realizado na manhã deste sábado no CCT da Barra Funda. O lance da contusão foi logo no começo, numa dividida com o terceiro goleiro, Fabiano. Richarlyson saiu de campo mancando e iniciou o tratamento com os médicos do time tricolor assim que recebeu o atendimento.

Ele ficará sob observação até a avaliação na hora do almoço, antes da partida no Estádio do Morumbi. "Preocupa porque o jogo é amanhã (domingo), ele fará tratamento intensivo. Ele sente dores em alguns movimentos", diz o médico José Sanchez. "Ele foi dividir com o Fabiano e até achei que o Richarlyson foi com muita força", diz o zagueiro Renato Silva.

Se Richarlyson não puder jogar, as opções do técnico Ricardo Gomes para o time titular na posição são Arouca e Zé Luís. "O jogo de amanhã (domingo) vai mostrar quem é o favorito para o título", reforça Renato Silva, a respeito do clássico.