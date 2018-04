Richarlyson sente lesão e pode desfalcar o São Paulo

Ele sentiu dores no tornozelo esquerdo durante o rachão realizado na manhã deste sábado no CT da Barra Funda, saiu de campo mancando e iniciou o tratamento com os médicos do time são-paulino assim que recebeu o atendimento. O volante ficará sob observação até a avaliação na hora do almoço neste domingo, pouco antes do clássico.

Se Richarlyson não puder jogar, as opções do técnico Ricardo Gomes para o time titular na posição são Arouca e Zé Luís.